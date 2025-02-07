Şanlıurfa'da Başından Silahla Vurulan Kadın Ağır Yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde başından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde ağır yaralı halde özel bir araçla hastaneye getirilen kadının, başından silahla vurulduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde isminin Gülcan A. (30) olduğu belirlenen kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İlk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kadının bilincinin kapalı olduğu ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi. İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Gülcan A.'nın vurulmasıyla ilgili soruşturma başlatılırken jandarma ekiplerinin 2 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Olayın detaylarına ilişkin soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA