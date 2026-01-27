Haberler

Şanlıurfa'da bağ evinde hırsızlık: 4 gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, bir bağ evinden hırsızlık yapan 4 şüpheliyi çalınan malzemelerle birlikte yakaladı. Hırsızlık olayı, güvenlik kameralarının incelenmesi ile aydınlatıldı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Karaköprü ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen hırsızlık olayı aydınlatıldı. Akziyaret Mahallesi'nde M.A. ve A.T.'ye ait bağ evinden 1 su ısıtıcısı, 1 halı, 1 invertör, 1 akü, şark köşesi ve 1 bisikletin çalınmasıyla ilgili olarak olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameraları incelendi.

Yapılan incelemeler sonucunda hırsızlık olayının M.I. ve M.Ç. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Jandarma ekiplerince düzenlenen çalışmalarla M.I. ve M.Ç. yakalandı. Şüphelilerin ifadelerinde, hırsızlığı A.Ö. ve İ.A. ile birlikte gerçekleştirdiklerini beyan etmeleri üzerine, diğer iki şüpheli de çalınan malzemelerle birlikte yakalandı.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

