Şanlıurfa'da Avukatın Araç Lastiklerini Kesen Gizemli Şahıs Aranıyor

Şanlıurfa'da kimliği belirsiz bir şahıs, gece yarısı elini kolunu sallayarak girdiği sitede avukat kadının park halindeki otomobilinin lastiklerini kesti.

Edinilen bilgiye göre, olay, önceki gece Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, gece yarısı sitenin bahçesine giren kimliği belirsiz bir şahıs, avukat olan E.Ç. isimli kadının park halindeki otomobilinin lastiklerini kesici aletle deldi. Sabah vardiya değişikliğine giden sitenin güvenlik görevlisi Kasım Başak, çevreyi kontrol ettiği sırada olayı fark etti. Genç avukata haber veren site güvenlikçisi, otomobilin dört lastiğinin de kesildiğini söyledi. Aracının yanına giden avukat E.Ç. polisi çağırdı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Sabah vardiya değişimine geldiğinde olayı fark eden güvenlik görevlisi Kasım Başak, "Sabah binaya gelirken avukat hanımın arabasının 4 lastiği patlamıştı. Benim vardiyamda değildi, gece vardiyasında olmuştu. Bunu ben sabah tekerleklere bakarken anladım. Hemen yukarıya çocuğu gönderip avukata haber verdim. Daha sonra güvenlik kamerasından bakmaya çalıştık. Tanıdık birisi değildi. Buradaki bütün sitelerin güvenlik kameralarına baktık, giriş çıkışlarına da baktık ama yüzü görünmüyor" diye konuştu.

Çağrılan tamirci, aracın lastiklerini sökerek yerine yenilerini taktı. - ŞANLIURFA