Şanlıurfa'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 2 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada amca ile yeğeni hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Birecik ilçesine bağlı kırsal Bozdere Mahallesi'nde iddiaya göre amca Murat Seçme (50) ile kardeş olan yeğenleri Mehmet Gülü Seçme (30) ve Murat Seçme (28) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine karşılıklı ateş açması sonucu her 3 kişi ile kavgayı ayırmaya çalışan Emel S. yaralandı. Kavga nedeniyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan amca Murat Seçme ile yeğeni Mehmet Gülü Seçme hayatını kaybederken, Murat Seçme ile Emel S.'nin tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA