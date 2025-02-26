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Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı: 2 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı: 2 ölü, 2 yaralı
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, komşular arasında çıkan arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kadın ve kocası hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Tartışmanın büyümesi ve silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Şanlıurfa'da, komşular arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kadın ve kocası hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Merkez Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi'nde, iki komşu arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın diğer aile fertlerinin katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştüğü olayda, taraflar birbirlerine silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi

Olay yerine ulaşan ekipler, silahla vurulan Hüseyin Ö. ve eşi Dursun Ö'nün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaralanan 2 kişi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi alarak kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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