Şanlıurfa'da aranan hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'da dolandırıcılıktan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında "dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.N. yakalandı. Haliliye ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı Motosikletli Asayiş Timi ve JASAT ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan hükümlü gözaltına alındı.
Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı