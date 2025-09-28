Şanlıurfa'da Aranan 24 Şahıs Yakalandı
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi ile çeşitli suçlardan aranan 21 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar adli makamlara teslim edilirken, soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda hapis cezasıyla aranan 3 kişi ile çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 21 kişi yakalandı. Yakalanan 3 kişi adli makamlara teslim edilirken, çeşitli suçlardan aranan 21 kişi ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
