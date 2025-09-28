Şanlıurfa'da Aranan 24 Şahıs Yakalandı

Şanlıurfa'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi ile çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 21 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda hapis cezasıyla aranan 3 kişi ile çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 21 kişi yakalandı. Yakalanan 3 kişi adli makamlara teslim edilirken, çeşitli suçlardan aranan 21 kişi ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA