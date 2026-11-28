Şanlıurfa'da araçta 2 kilo skunk ele geçirildi, sürücü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şanlıurfa'da polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 4 parça halinde 2 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 parça halinde 2 kilo skunk maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen bir otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, 4 parça halinde 2 kilo skunk maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı