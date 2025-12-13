Haberler

Siverek'te çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi
Siverek ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, akşam saatlerinde Siverek ilçesine bağlı Güzelşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir apartmanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 9 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

