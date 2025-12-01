Şanlıurfa'da Anız Yangında Dumandan Etkilenen Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde tarlasında çıkan anız yangınına müdahale ederken dumandan etkilenen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Şahinalan Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Özcan (48), mısır ekili tarlasında çıkan anız yangınına müdahale ederken dumandan etkilendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. - ŞANLIURFA