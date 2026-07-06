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Şanlıurfa'da yanan otomobil beton mikseriyle söndürüldü

Şanlıurfa'da yanan otomobil beton mikseriyle söndürüldü
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yoldan geçen iki beton mikseri sürücüsünün müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar oluştu.

Şanlıurfa'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobilde çıkan yangın, beton mikserinden sıkılan suyla söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi. Bu sırada yoldan geçen 2 beton mikseri sürücüsü, mikserde bulunan suyu kullanarak alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Otomobilde maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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