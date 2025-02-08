Şanlıurfa'da Alacak Verecek Kavgası Büyüdü

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Siverek ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar arasında yaşanan olaylar, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi ve polis müdahalesiyle sona erdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Olay, Şeytan Küçesi'nde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, hayvan pazarı esnafı olduğu öğrenilen taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar, birbirlerine tekme, yumruk ve sandalyelerle saldırdı. O anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavga diğer vatandaşların araya girmesiyle sona erdirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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