Şanlıurfa'da Ağaçta Mahsur Kalan Yavru Kedi Kurtarıldı

Şanlıurfa'da ağaçta mahsur kalan yavru kedi, duyarlı öğretmenin ihbarıyla itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haliliye ilçesine bağlı Refahiye Mahallesinde, sokak köpeklerinden kaçan yavru kedi, can havliyle uzun bir çam ağacına tırmandı. Kedinin ağaçta mahsur kaldığını gören henüz ismi öğrenilemeyen bir öğretmen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yangın merdiveni yardımıyla mahsur kalan kediyi kurtardı.

Mahalle sakinleri, hem itfaiye ekiplerine hem de duyarlılığıyla ihbarda bulunan öğretmene teşekkür etti. Kurtarılan yavru kedi, daha sonra doğal ortamına bırakıldı. - ŞANLIURFA