Şanlıurfa'da Acil Doktoru ve Güvenlik Görevlisi Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Şanlıurfa'da bir hasta tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan acil doktoru ve güvenlik görevlisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servis'te yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir hasta, acil servise gitti. Acil serviste görevli doktor İsmail A. ile tartışan şahsa, güvenlik görevlisi Harun P. müdahale etmek istedi. Yanında getirdiği bıçağı çıkartan şahıs, güvenlik görevlisini boğazından bıçakladıktan sonra doktoru da yaralandı.

İlk müdahaleleri Balıklıgöl Devlet Hastanesinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan güvenlik görevlisinin durumun ağır olduğu öğrenilirken, saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - ŞANLIURFA