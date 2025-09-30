Haberler

Şanlıurfa'da 910 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da 910 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toplam 910 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Jandarma, tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik operasyonlarına devam edeceğini açıkladı.

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 910 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 910 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi

Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray U19, Liverpool U19 karşısında 57. saniyede gol yedi

Galatasaray U19-Liverpool U19 maçında 57. saniyede gol oldu
Endonezya'da yatılı okul çöktü: 3 ölü, 38 kişi enkaz altında

Yatılı okul çöktü: 3 ölü, 38 kişi enkaz altında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.