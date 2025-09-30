Şanlıurfa'da 910 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 910 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 910 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - ŞANLIURFA