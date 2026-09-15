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Şanlıurfa’da 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Şanlıurfa’da 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Şanlıurfa’da jandarma ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yağma suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Şanlıurfa'da jandarma ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yağma suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, hakkında "yağma" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.D. isimli şahıs, 8 Eylül 2026 tarihinde Karaköprü ilçesinde gerçekleştirilen operasyon ve çalışmalar sonucunda yakalandı. Jandarma ekiplerince yakalanan Ö.D., işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığının, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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