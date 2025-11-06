Şanlıurfa'da 84 Paket Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 84 paket gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik Haliliye ilçesinde çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından çalışmalar kapsamında durdurulan şüpheli şahsın aracında arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda; 84 paket gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı. - ŞANLIURFA