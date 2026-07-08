Dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı
Şanlıurfa'da dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası ile aranan F.V. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası ile aranan F.V. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı