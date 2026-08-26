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Eyyübiye'de 625 Kök Kenevir ve 4 Kg Esrar Ele Geçirildi

Eyyübiye'de 625 Kök Kenevir ve 4 Kg Esrar Ele Geçirildi
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Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 625 kök kenevir ve 4 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 625 kök kenevir ve 4 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu Eyyübiye ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada 625 kök kenevir ile 4 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüphelinin karakoldaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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