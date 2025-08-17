Şanlıurfa'da 55 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda, 55 bin 180 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda 55 bin 180 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren polis ekipleri 10 zanlıyı gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alkol ve tütün kaçakçılığına karşı çalışma gerçekleştirdi. Çalışma çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda 55 bin 180 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 zanlı emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

