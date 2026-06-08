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Şanlıurfa'da aranan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da aranan hükümlü yakalandı
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, hakkında 5 yıl 26 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.T., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'da hakkında 5 yıl 26 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, Karaköprü ilçesinde gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 5 yıl 26 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. yakalandı. Karaköprü ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan hükümlü gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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