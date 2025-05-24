Şanlıurfa'da 48 Firari Hükümlü Yakalandı

Şanlıurfa'da 48 Firari Hükümlü Yakalandı
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Şanlıurfa'da, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48 firari hükümlü, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarla yakalandı.

Şanlıurfa'da 48 firari hükümlü yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da, haklarında çeşitli suçlardan 1 ile 15 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48 firari hükümlü, güvenlik güçlerinin 2 günde gerçekleştirdiği operasyonlarla yakalandı.

Şanlıurfa'da emniyet ve jandarma ekiplerince, kent merkezi ve ilçelerde firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında ağır suçlardan hüküm giymiş kişilerin de bulunduğu toplam 48 firari yakalandı. Gözaltına alınan hükümlüler, jandarma ve emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, operasyona katılan güvenlik güçlerini tebrik ederek, "Son 2 gün içinde yürütülen titiz çalışmalar neticesinde 15 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 kişi, 10 yıl ve üzeri cezası olan 3 kişi, 5 ile 10 yıl arası ceza alan 11 kişi ve 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 32 kişi olmak üzere toplam 48 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - 3.Sayfa
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