Dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı

Şanlıurfa'da dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan İ.B. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile birlikte yapılan çalışmada gözaltına alınan şahıs, karakola götürüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı