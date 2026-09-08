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Şanlıurfa’da 4 milyon lira değerinde kaçak tütün ürünü ele geçirildi

Şanlıurfa’da 4 milyon lira değerinde kaçak tütün ürünü ele geçirildi
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Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olduğu değerlendirilen gümrük kaçağı tütün mamulleri ve elektronik sigaralar ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olduğu değerlendirilen gümrük kaçağı tütün mamulleri ve elektronik sigaralar ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçunun önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından Şanlıurfa-Mardin kara yolunda durdurulan iki ayrı araçta yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çeşitli markalarda 4 bin 600 paket sigara, 3 bin 850 paket ısıtılan tütün mamulü ve 2 bin 75 elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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