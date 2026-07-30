Şanlıurfa’da 35 kök kenevir ele geçirildi: 1 gözaltı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 35 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Suruç ilçesinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı belirlenen M.A.'nın adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda 35 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli M.A. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı