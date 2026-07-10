Şanlıurfa'da 31 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Şanlıurfa'da uyuşturucu ticareti suçundan 31 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir şahıs, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak suçundan hakkında kesinleşmiş 31 yıl 6 ay 22 hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, arana şahısların yakalanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yapılan çalışmada, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak suçundan hakkında kesinleşmiş 31 yıl 6 ay 22 hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA