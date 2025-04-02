Şanlıurfa'da 3 Yaşındaki Çocuğa Şiddet: Tekmeleyerek Hastanelik Etti

Şanlıurfa'da kan donduran şiddet olayı kamerada

3 yaşındaki çocuğu tekmelerle hastanelik etti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir kişi evinin önünde oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğu tekmeleyerek hastanelik etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, S.U. evinin önünde oyun oynayan İ.G.'yi ve kardeşini gürültü yaptığı gerekçesiyle darp etti. Sokak ortasında tekmelerle darp edilen çocuk, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Viranşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan çocuğun dalağının yırtıldığı ve yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Dehşet anları kamerada

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheli S.U.'yu gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklandı.