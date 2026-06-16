Haberler

25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da nitelikli hırsızlık suçundan 25 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U., jandarma operasyonuyla Suruç ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da hakkında "nitelikli hırsızlık" suçundan 25 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, hakkında "nitelikli hırsızlık" suçundan 25 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U.'nun Suruç ilçesinde olduğu belirlendi. Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran'a yaptırım uygulamıyoruz

İsrail'in saldırıları devam ederken Trump'tan bir açıklama daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yenilgi sonrası eleştiriler vardı! Merih Demiral ve Eren Elmalı'dan sürpriz değişim

Bu hallerinden eser kalmadı
Gaziantep düğün cinayeti davasında kritik gelişme: Sanıklardan çelişkili ifadeler!

Sokak düğünü cinayeti davasında flaş gelişme!

Yıldız Tilbe'den 'Siyonist kocamı dövmeye kalktı' iddiasına yanıt

"Siyonist kocamı dövmeye kalktı" iddiasına Yıldız'dan yanıt
TRT'de büyük karışıklık! Dünya Kupası'nı izlemek için televizyonu açanlar duyduklarına inanamadı

Maçı izlemek için TRT'yi açanlar duyduklarına inanamadı

Dua Lipa'nın eşinin sırtındaki izler dikkat çekti

Ünlü şarkıcı balayında! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
İran Futbol Takımı Teknik Direktörü: ABD'den Dünya Kupası maçı sonrası derhal ayrılmamız istendi

O ülkeyi maç biter bitmez kovmaktan beter etmiş
Lüks mağaza önünde ortalık karıştı! Çalışanlar neye uğradığını şaşırdı

Lüks mağaza önünde ortalık karıştı! Çalışanlar neye uğradığını şaşırdı