25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'da nitelikli hırsızlık suçundan 25 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U., jandarma operasyonuyla Suruç ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'da hakkında "nitelikli hırsızlık" suçundan 25 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, hakkında "nitelikli hırsızlık" suçundan 25 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U.'nun Suruç ilçesinde olduğu belirlendi. Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı