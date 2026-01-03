Şanlıurfa'da 21 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, hakkında silahla yağma suçundan 21 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. isimli zanlı yakalandı.
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve adli makamların koordinesiyle aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, hakkında silahla yağma suçundan 21 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. isimli şahıs, Akçakale ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.
Zanlı, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa