Şanlıurfa'da hakkında 20 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş 20 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Eyyübiye ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçlarından aranan ve hakkında 20 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı