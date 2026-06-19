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Şanlıurfa'da hakkında 20 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, hakkında 20 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' ile 'uyuşturucu ticareti' suçlarından aranan kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'da aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş 20 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Eyyübiye ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçlarından aranan ve hakkında 20 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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