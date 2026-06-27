Şanlıurfa'da hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'da, yağma suçundan 20 yıl 7 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü emniyet ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'da hakkında 20 yıl 7 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "başkasını bir malı teslim veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma" suçundan hakkında 20 yıl 7 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı