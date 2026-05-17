Şanlıurfa'da 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, doğu illerinden batıya giden 3 araçta yapılan aramada 20 kilo 550 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batı illerine gitmekte olan 3 araçta arama yaptı. Narkotik köpeğinin de yardımıyla yapılan aramada, 45 parça halinde 20 kilo 550 gram skunk maddesi ele geçirildi. Araçlarda bulunan 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
