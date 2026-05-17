Şanlıurfa'da 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 20 kilo 550 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batı illerine gitmekte olan 3 araçta arama yaptı. Narkotik köpeğinin de yardımıyla yapılan aramada, 45 parça halinde 20 kilo 550 gram skunk maddesi ele geçirildi. Araçlarda bulunan 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

