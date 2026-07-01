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Şanlıurfa'da 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Şanlıurfa'da kendisini kamu görevlisi veya banka çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da "kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ve benzeri kurum çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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