Şanlıurfa'da 19 Bin 800 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da 19 Bin 800 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'da düzenlenen bir operasyonda kaçak gümrük sigaraları ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da 19 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 19 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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