Şanlıurfa'da 170 Dönümlük Buğday Tarlası Yangında Kül Oldu

Şanlıurfa'da 170 Dönümlük Buğday Tarlası Yangında Kül Oldu
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Şanlıurfa'da 170 Dönümlük Buğday Tarlası Yangında Kül Oldu
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan yangında 170 dönümlük buğday tarlası zarar gördü. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve köylüler yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Şanlıurfa'da buğday tarlası küle döndü

Korkutan yangın ve panik anları kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 170 dönümlük buğday tarlasında çıkan yangın büyük zarara neden oldu. Korkutan yangın ve panik anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Viranşehir ilçesine bağlı Yukarı Bağ Mahallesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, 170 dönümlük buğday tarlaları alevlere teslim oldu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında, Faysal Özkan'a ait 70 dönüm ve komşusu Ali Ayıt'a ait 100 dönüm olmak üzere toplam 170 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü. Köylüler, yangına ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla yapmaya çalıştı ancak alevler hızla yayıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yoğun müdahaleyle yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken, korku ve panik anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından inceleme çalışması başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - 3.Sayfa
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