Şanlıurfa'da 15 gün süren jandarma operasyonlarında 68 kaçak göçmen yakalandı

Şanlıurfa'da 15 gün süren jandarma operasyonlarında 68 kaçak göçmen yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Yaklaşık 15 gün süren operasyonlarda 68 kaçak göçmen yakalandı.
Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 68 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Yaklaşık 15 gün süren operasyonlarda 68 kaçak göçmen yakalandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı