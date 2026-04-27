Şanlıurfa'da 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "dolandırıcılık", "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "tehdit" ve "askeri ceza kanununa muhalefet" suçlarından hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.G., Suruç ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek. - ŞANLIURFA

