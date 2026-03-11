Haberler

Şanlıurfa'da 12 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Güncelleme:
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, hakkında 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan S.B.'yi yakaladı. Firari hükümlü, Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa'da hakkında "kasten öldürme" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B., Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen faaliyet sonucu yakalanan hükümlü, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
