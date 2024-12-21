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Şanlıurfa'da 12 Firari Zanlı Yakalandı

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Şanlıurfa'da, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. Zanlılar arasında nitelikli dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti gibi ciddi suçlardan arananlar bulunuyor.

Şanlıurfa'da aranan 12 zanlı yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 firari hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede ekiplerce yapılan çalışmalarda, nitelikli dolandırıcılık, kasten adam öldürme, uyuşturucu ticareti, yağma ve hırsızlık suçlarından aranan 12 zanlı yakalandı. Yakalanan firari hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da 12 Firari Zanlı Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KOLSUZ - 3.Sayfa
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