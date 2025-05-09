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Şanlıurfa'da 101 Kilogram Uyuşturucu Ele Ge geçirildi

Şanlıurfa'da 101 Kilogram Uyuşturucu Ele Ge geçirildi
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Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 101 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 101 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda 101 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında bir tırın içerisinde yapılan aramada, 131 paket halinde 68 kilo 500 gram eroin, 53 paket halinde 23 kilo 500 gram skunk, 16 paket halinde 9 kilogram toz esrar olmak üzere toplam 101 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - 3.Sayfa
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