1,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan cani, tutuklandı - Haberler

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1,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan cani, tutuklandı

AA - 3. Sayfa
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1,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan cani, tutuklandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 1,5 yaşındaki kız çocuğu bir tandır evinde baygın halde bulundu. Yoğun bakıma alınan küçük kızın cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde evlerinin yakınlarında oynayan kız çocuğundan haber alamayan yakınları, çevrede yaptıkları aramada, çocuğu ekmek pişirmek için kullanılan tandır evinde baygın halde buldu. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan küçük kızın tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

TUTUKLANDI

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından olayla bağlantısı olduğu ve küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla H.Ö'yü (16) gözaltına aldı. Hakkında hazırlanan evrakla adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

AA / Mustafa Güçlü - 3. Sayfa

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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