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Şanlıurfa Adliyesinde görevli 43 yaşındaki mübaşir evinde ölü bulundu

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Şanlıurfa Adliyesinde görevli 43 yaşındaki mübaşir evinde ölü bulundu Haber Videosunu İzle
Şanlıurfa Adliyesinde görevli 43 yaşındaki mübaşir evinde ölü bulundu
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Şanlıurfa Adliyesinde mübaşir olarak görev yapan 43 yaşındaki kişi, Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinde yatağında hareketsiz bulundu. Sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini tespit etti; cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa Adliyesinde görevli mübaşir evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şanlıurfa Adliyesi'nde mübaşir olarak görev yapan Gülabi Demir (43), evinde yatağında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Gülabi Demir'e yönelik kontrollerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda Demir'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Demir'in cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Demir'in cenazesinin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Adıyaman'da toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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