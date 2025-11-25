Şanlıurfa Adliye Binasında Patlama: 4 Yaralı

Şanlıurfa Adliye binasında emanet bölümünde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Olay Haliliye ilçesine bağlı Paşabahçe Mahallesi'nde bulunan Şanlıurfa Adliye binasının emanet bölümünde meydana geldi. İddiaya göre emanet bölümünde bulunan elektronik cihazın patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA