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Sandıklı'da üç aracın karıştığı zincirleme kazada maddi hasar oluştu, yaralanan olmadı

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Sandıklı'da üç aracın karıştığı zincirleme kazada maddi hasar oluştu, yaralanan olmadı
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde dün saat 19.30 sıralarında Yunus Emre Bulvarı'nda üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, üç araçta da hasar oluştu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar meydana gelirken, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Yunus Emre Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 03 L 2977 plakalı otomobil, R.E. idaresindeki 03 LV 200 plakalı ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan başka bir araca da çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, üç araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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