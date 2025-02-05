İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi

İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve 7 yıla kadar hapis istemi
Trump ve Netanyahu'nun sinsi Gazze planının perde arkası ortaya çıktı

İşte sinsi Gazze planının perde arkası
Gazze'yi işgal planını açıkladığı basın toplantısında Trump'ı dumura uğratan soru

Gazze'yi işgal planını açıklayan Trump'ı dumura uğratan soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ile büyük kararlar aldık

"Suriye ile geleceğimize yönelik büyük kararlar aldık"

Sandalyede ölü bulunan manava saldırı anı kamerada! Genç kız cinayetin nedenini böyle açıkladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da bir kafeteryanın önündeki sandalyede ölü bulunan manav Halil İbrahim Mercan'ın öldürüldüğü ana ilişkin görüntüler kameraya yansıdı. Katil zanlısı 17 yaşındaki genç kız, Mercan'ın kendisine sözlü tacizde bulunması nedeniyle bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Cumhuriyet Caddesi Eskidemirciler Sokak'ta 2 Şubat'ta bir kafeteryanın önündeki sandalyede kanlar içerisindeki kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrolde şahsın boynu ve göğsünden bıçaklandığını ve hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri cansız bedenin manav Halil İbrahim Mercan'a (48) ait olduğunu belirledi.

Sandalyede ölü bulunan manava saldırı anı kamerada! Genç kız cinayetin nedenini böyle açıkladı

YAKINDAKİ EĞLENCE MEKANINDAN ÇIKMIŞ

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Halil İbrahim Mercan'ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Mercan'ın cenazesi, önceki gün Milas'ta toprağa verildi. Diğer yandan Mercan'ın ölü bulunduğu yere yaklaşık 500 metre mesafedeki bir eğlence mekanından saat 02.00 sıralarında çıkıp, sendeleyerek sandalyeye oturduğu tespit edildi.

CİNAYET ANI KAMERADA

Çalışmalarını sürdüren polis, kamera görüntülerinden Halil İbrahim Mercan'ın öldürüldüğünü belirledi. Polis, bir kadının, saat 04.00 sıralarında yol üzerindeki bir kafeteryanın önündeki sandalyede oturan Mercan'ı bıçaklayıp, koşarak uzaklaştığını tespit etti.

Sandalyede ölü bulunan manava saldırı anı kamerada! Genç kız cinayetin nedenini böyle açıkladı

GENÇ KIZ HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Kadının Beyza Ö. (17) olduğu belirlendi. Evinde suç aleti bıçakla yakalanan Beyza Ö., ifadesinde, Mercan'ı kendisine sözlü tacizde bulunması nedeniyle öldürdüğünü söyledi. Polisteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Beyza Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Sandalyede ölü bulunan manava saldırı anı kamerada! Genç kız cinayetin nedenini böyle açıkladı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
img

Tartışma yaratan tedavi yöntemi
img

Justın Bıeber'ın son hali hayranlarını endişelendirdi
img

Tecrübeli hakem düdüğünü astı
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Eğer sözlü taciz var ise kız haklı ama cinayeti tasvip etmiyorum da

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZamla BOĞUŞANTÜRK:

Adalet olmadığı için herkes kendi adaletini sağlamak zorunda kalıyor. İşte bu yüzden bireysel yasal silahlanmaya evet!

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

ülkenin geldiği durum bu

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

en fazla 4, 5 yıl yatar çıkar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen tedavi yöntemi

Tartışma yaratan tedavi yöntemi
Zehra Güneş'in makyajsız hali olay oldu

Makyajsız hali olay oldu
Batshuayi'den Frankfurt'a indirim

Frankfurt'a gitmek için bakın ne yapmış
İstanbul kar beklerken diğer illerden peş peşe tatil haberleri geliyor

İstanbul kar beklerken diğer illerden peş peşe tatil haberleri geliyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.