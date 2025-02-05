Sandalyede ölü bulunan manava saldırı anı kamerada! Genç kız cinayetin nedenini böyle açıkladı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Cumhuriyet Caddesi Eskidemirciler Sokak'ta 2 Şubat'ta bir kafeteryanın önündeki sandalyede kanlar içerisindeki kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrolde şahsın boynu ve göğsünden bıçaklandığını ve hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri cansız bedenin manav Halil İbrahim Mercan'a (48) ait olduğunu belirledi.

YAKINDAKİ EĞLENCE MEKANINDAN ÇIKMIŞ

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Halil İbrahim Mercan'ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Mercan'ın cenazesi, önceki gün Milas'ta toprağa verildi. Diğer yandan Mercan'ın ölü bulunduğu yere yaklaşık 500 metre mesafedeki bir eğlence mekanından saat 02.00 sıralarında çıkıp, sendeleyerek sandalyeye oturduğu tespit edildi.

CİNAYET ANI KAMERADA

Çalışmalarını sürdüren polis, kamera görüntülerinden Halil İbrahim Mercan'ın öldürüldüğünü belirledi. Polis, bir kadının, saat 04.00 sıralarında yol üzerindeki bir kafeteryanın önündeki sandalyede oturan Mercan'ı bıçaklayıp, koşarak uzaklaştığını tespit etti.

GENÇ KIZ HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Kadının Beyza Ö. (17) olduğu belirlendi. Evinde suç aleti bıçakla yakalanan Beyza Ö., ifadesinde, Mercan'ı kendisine sözlü tacizde bulunması nedeniyle öldürdüğünü söyledi. Polisteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Beyza Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.