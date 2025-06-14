Sancaktepe'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

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Sancaktepe'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı
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İstanbul Sancaktepe'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Bir kamyon ve çekici yol kenarına uçarken, kaza sonrası bölgede trafik sıkışıklığı yaşandı.

Sancaktepe'de kamyon ve çekici yol kenarına uçtu : 3 yaralı

İSTANBUL - Sancaktepe'de bir kamyon ve bir çekici ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kamyon ve çekici yol kenarına uçtu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Sancaktepe Eyüpsultan Mahallesi Sekmen Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 FKM 42 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı istikamette ilerleyen Hakan Özdemir idaresindeki 06 FE 8102 plakalı çekiciye ve ardından Yusuf Kuvvetli'nin kullandığı 34 FIK 542 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle üzerinde araç yüklü olan çekici yol kenarındaki otluk alana uçarken, kamyon ise kontrolden çıkarak yolun diğer tarafına savruldu. Kazada kamyon sürücüsü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Sekmen Caddesi'nde trafik bir süre tek şeritten sağlandı, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazaya karışan Hakan Özdemir, " Sol şeritte gidiyordum, ani fren yaptı önümdeki arkadaş. Kamyoncuda bana vurdu." dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN BAŞAR - 3.Sayfa
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