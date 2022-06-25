Sancaktepe'de yürüyerek girip para çaldığı dükkandan sürünerek çıktı Sancaktepe'de yürüyerek girip para çaldığı dükkandan sürünerek çıktı Kasadan para çalan şüphelinin sürünerek dükkandan çıktığı anlar kamerada Sancaktepe'de bir dükkana arka kapısından giren şahıs, kasadaki 600 TL parayı çaldı. Sancaktepe'de yürüyerek girip para çaldığı dükkandan sürünerek çıktı Kasadan para çalan şüphelinin sürünerek dükkandan çıktığı anlar kamerada İSTANBUL - Sancaktepe'de bir dükkana arka kapısından giren şahıs, kasadaki 600 TL parayı çaldı. Şahıs parayı çaldıktan sonra, yürüyerek girdiği dükkandan sürünerek dışarı çıktı. Şahsın dükkan kasasından para çaldıktan sonra sürünerek kaçtığı hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Sancaktepe ilçesi Akpınar Mahallesinde 23 Haziran tarihinde saat 23.20 sıralarında bir dükkanda yaşandı. Dükkanın arka kapısını zorlayarak açan şahıs, içeri girdikten sonra kasaya yöneldi. Şüpheli şahıs kasadaki 600 TL parayı çaldı. Yürüyerek geldi, sürünerek kaçtı Kasadaki paraları çalan şahıs, daha sonra gizlenmek amacıyla yere yatıp sürünmeye başladı. Şahıs yürüyerek girdiği iş yerinden sürünerek dışarı çıktı. Kimliği tespit edilen İ.G. isimli şüpheli şahıs, 24 Haziran tarihinde Sancaktepe ilçesi Veysel Karani Mahallesinde polislerce yakalandı. Şüpheli şahıs, "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçundan 24 Haziran tarihinde adli makamlara sevk edildi. Kasadan para çalan hırsızın sürünerek kaçtığı hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın dükkanın arka kapısından girdiği ve kasaya yürüdüğü görülüyor. Şahsın kasadan paraları aldıktan sonra yerde sürünerek kaçtığı görülüyor. İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç - 3. Sayfa Sancaktepe 3. Sayfa Haberler

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