Sancaktepe'de Yangın: İnşaat Alanı Zarar Gördü

İstanbul Sancaktepe'de otluk alanda çıkan yangın, inşaat sahasına sıçradı.

Sancaktepe'de Abdurrahmangazi Mahallesi Alparslan Caddesi'nde otluk alanda çıkan yangın, inşaat sahasına sıçradı. Yangında inşaat alanında bulunan 5 konteynerden 3'ü alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, konteynerlerde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - İSTANBUL