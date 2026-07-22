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Sancaktepe'de zula operasyonu: Kadıköy'deki depoda kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Sancaktepe'de zula operasyonu: Kadıköy'deki depoda kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
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Sancaktepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Kadıköy'deki bir depoda 2 kg marihuana, kubar, sentetik hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalarda, Kadıköy'de depo olarak kullanılan adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, 17 Temmuz'da Sancaktepe ve çevresinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik saha ve istihbari çalışmalar yürütüldü. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen O.A. (35) ve M.V.B. (21) isimli şahısların, Kadıköy Bostancı Mahallesi'nde bulunan bir depoyu zula olarak kullandıkları tespit edildi. Adrese yönelik operasyon düzenlenerek O.A. (35) isimli şahıs ve elinde bulunan poşette satışa hazır vaziyette 24 parça halinde toplam 86 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli şahısların kullandıkları depoda yapılan aramalarda; 400 parça halinde yaklaşık 2 kilogram marihuana, 144 gram toz kubar ile bir miktar sentetik hap, 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan M.V.B. isimli şahıs '6136 SKM' suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken O.A. isimli şahıs TCK 188 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 18 Temmuz'da sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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