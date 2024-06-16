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Eşiyle sorunlar yaşayan polis memuru intihar etti

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İstanbul Sancaktepe'de eşiyle sorunlar yaşadığı iddia edilen polis memuru silahla kafasına ateş ederek intihar etti.

Sancaktepe'de, eşi ile arası bozuk olduğu iddia edilen bir polis memuru silahla intihar etti. Olay yerinde boş mermi kovanı ve bir ceset bulundu. Soruşturma başlatıldı.

SULTANBEYLİ'DE GÖREV YAPIYORDU

Olay, 18.00 sıralarında Sancaktepe İnönü Mahallesi Serkan Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sultanbeyli Koruma Büro Amirliği'nde görevli polis memuru silahla kafasına ateş ederek intihar etti.

EŞİ İLE ARASI BOZUK OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler evin salonunda bir adet boş mermi kovanı ve bir ceset buldu. Cesedin Sultanbeyli Koruma Büro Amirliğinde görevli polis memuru İ.A. olduğu belirlendi. Polisin eşi ile arasının bozuk olduğu iddia edilirken, eşinin Manisa'da bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sancaktepe İstanbul 3.Sayfa Haberler

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